Специальная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю в деле о коррупции в оборонной сфере. Об этом руководитель САП Назар Холодницкий заявил на брифинге, его запись опубликована в YouTube.

"Вчера процессуальными руководителями, прокурорами САП были оглашены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.91 Уголовного кодекса Украины бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера. Именно в растрате имущества, которое повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн", - сказал Назар Холодницкий.

Он также отметил, что на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.

Речь в деле идет о закупках завода в 2014-2016 годах. Тогда государственное предприятие якобы приобрело 49 прицелов-далекомеров у частных фирм, одной из которых была "Оптимаспецдеталь". Оказалось, что значительная часть купленного оборудования на деле была переставлена со старых сломанных танков, которые находились на территории завода. При этом стоимость одной такой детали - около миллиона гривен.

Также заместитель директора ГБР Ольга Варченко уточнила, что одному из следователей НАБУ, которому было известно о хищениях на заводе, сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления, так как он бездействовал.

Видео: YouTube/ 5 канал

Отметим, что ГБР начало данное уголовное производство после публикации журналистского расследования Bihus info.

По данным журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой, сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонке. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Также журналисты заявляли, что налоговой администрации, военной прокуратуре и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.