Верховная Рада приняла в целом закон № 9217 и таким образом установила уголовную ответственность за осквернение могил защитников Украины. За документ проголосовали 235 нардепов.

В законе предусмотрено, что осквернение или разрушение могил участников Революции достоинства, защитников Украины в XX веке, участников сдерживания государства-агрессора будет наказываться ограничением или лишением свободы на 3-5 лет.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за осквернение или разрушение братской могилы или могилы солдата Второй мировой - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев. Также лишить свободы могут за осквернение или разрушение памятника в их честь.

Также принятый документ предусматривает ответственность за неправомерное ношение военной формы со знаками различия - речь идет о штрафе в 2550-3400 грн с конфискацией формы. При повторном нарушении в течение года злоумышленника могут наказать штрафом в 3400-6800 грн или привлечь к общественным работам на срок от 30 до 40 часов.

Кроме того, Верховная Рада ужесточила наказание за неправомерные действия с госнаградами.

Покупка/продажа/обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках или без таких влекут предупреждение или штраф 850-1700 грн и конфискацию награды.

Незаконное изготовление и ношение наград может наказываться штрафом в 1700-3400 грн с конфискацией госнаграды, а при повторном нарушении в течение года штраф составит уже от 3400 до 6800 грн.

Рассматривать дела о нарушениях с госнаградами будут суды. Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада отказалась отправить в отставку Грицака.

Также мы сообщали, что Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.