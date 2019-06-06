В четверг, 6 июня, Генпрокуратура огласила подозрение детективу НАБУ Завгороднему, который бездействовал при расследовании хищений на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на брифинге, запись которого опубликована в YouTube.

Варченко сообщила, что речь идет об уголовном производстве по факту растраты ГП "Харьковский бронетанковый завод" государственных средств путем проведения фиктивных закупок военного оборудования у ряда частных предприятий.

"Нам известно, что в период с 2014 по 2016 год с четырьмя частными предприятиями были составлены договоры на поставку комплектующих для военного имущества. Это были изделия 1Г-42 - прицелы-далекомеры. Государственное предприятие купило 49 таких изделий на общую сумму почти 57 миллионов гривен. Они, в свою очередь, якобы поставили эти изделия", - рассказала Ольга Варченко.

Однако, по ее словам, в августе 2016 года на адрес НАБУ пришли материалы плановой ревизии закупок завода за период 2012-2016 году. Она установила, что значительная ревизия из этих 49 прицелов фактически поставлены не были, поэтому, например, 10 из них были сняты с военной техники - таков, которые находились на территории завода и принадлежали Центру учета излишнего военного имущества Минобороны. А еще 1, который якобы поставило в 2016 году предприятие "Оптимаспецдеталь" как новый, находился на заводе и учитывался по состоянию на 3 ноября 2015 года как дефективный с признаками снятия.

"Каждая такая закупка стоила бюджету Украины стоила больше 1 миллиона гривен. Схема хищения была достаточно простой: на территории завода было более 240 танков, которые принадлежали Центру учета излишнего военного имущества. С них снимались прицелы 1Г-42 и ставились на другие танки, которые также были в том же помещении - относительно них проводились ремонтные работы", - рассказала Ольга Варченко.

Она добавила, что следователи ГБР в рамках расследования своего производство изъяли всю необходимую документацию на заводе, провели обыски в НАБУ, назначили ряд экспертиз. Было установлено, что государству был нанесен ущерб в размере 9700000 гривен.

"То есть нам удалось установить по этому эпизоду, которым занималось НАБУ, что его возможно было расследовать, что экспертизу возможно было провести. Вследствие нашего расследования в этой части мы подготовили проекты подозрений должностным лицам государственного предприятия и и передали эти материалы антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому", - сказала Ольга Варченко.

Также она добавила, что в 2016 году детективом НАБУ была назначена соответствующая экспертиза, которую в последствии провело ГБР, но она по непонятным причинам была отозвана. Есть переписка детектива НАБУ, который обращается к эксперту, есть его ответ: он просит детектива предоставить документацию. Она уже была у детектива. Но детектив не предоставил их, а отозвал экспертизу.

Указанному детективу НАБУ сообщено о подозрении заместителем генпрокурора Украины. Статья - сокрытие особо тяжкого преступления. Фамилию подозреваемого озвучил Луценко: это сотрудник НАБУ Завгородний.

Видео: YouTube/ 5 канал

Отметим, что в этом деле фигурирует фирма "Оптимаспецдеталь", деятельность которой была освещена в журналистском расследовании о хищениях в оборонке, к которым причастно окружение экс-президента Порошенко.

Его авторы Денис Бигус и Леся Иванова утверждают, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонке. Также, по данным журналистов, к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В марте следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины (ГБР) начали досудебное расследование уголовного производства по материалам журналистского репортажа под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".