В четверг, 6 июня, Верховная Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект постановления №10345 президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ поддержали 78 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг при 226 минимально необходимых голосов. Вчера комитет ВР одобрил отставку Грицака.

К слову, в конце мая Грицак вышел из отпуска для встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ. Сотрудника ЦРУ сопровождали четверо охранников с оружием под одеждой. О чем шла беседа неизвестно. На нее не были допущены даже переводчики.

Кстати, и.о. главы СБУ президент Зеленский уже успел назначить Ивана Баканова, от которого потребовал результатов уже через две недели.

Напомним, что ранее сегодня нардепы провалили отставку министра обороны Степана Полторака и не стали увольнять главу МИД Климкина.