В Верховной Раде разрешили иностранцам, участвовавшим в АТО (ООС), оформлять украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Ранее действующий состав парламента принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)".

Документ, который поддержали 230 парламентариев, в частности, признает, что эта категория иностранных граждан находится на территории Украины законно и что им предоставляется возможность получать вид на жительство в Украине.

Также закон устанавливает ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства государству-агрессору или странам, не признающим территориальную целостность Украины, либо вооруженную агрессию.

Как сообщала "Страна", украинских военных перед отправкой на передовую решили мотивировать на 3000 гривен. Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак, отставку которого не поддержали в действующем составе Рады.

Ранее Леонид Кучма после заседания ТКГ отметил, что все стороны должны показать всему миру, что действительно хотят "режима тишины" на Донбассе.

Напомним, что шеф полиции Киевской области, уволившийся из-за убийства Кирилла Тлявова, получил высокий пост в ООС.