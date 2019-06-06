6 июня в киевском метрополитене, который уже 30 октября окончательно перестанет принимать жетоны, образовались длинные очереди. Причиной стало то, что в подземке закрылись все автоматы для продажи жетонов, а у большинства людей нет бесконтактной карты.. Об этом сообщает Информатор.

Одна из самых сложных ситуаций образовалась на станции метро "Вокзальная". В утренний часпик здесь начали собираться очереди в кассу и на эскалаторы. Оперативно обслужить поток пассажиров кассиры просто не успевали. В результате очередь начиналась еще с улицы, а внутри станции было сложно развернуться.

Фото: kiev.informator.ua

В метрополитене напоминают, что для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или купить карточку на одну поездку. При пополнении карты метро на 50 поездок, каждая из них будет стоит 6,5 гривен, а после использования поездок карту можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость. Также в Киеве постепенно внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях. Купить новый способ оплаты можно на центральных станциях метро.

Видео: youtube.com/ Информатор

Напомним, что в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов.

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