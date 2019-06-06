Депутаты Верховной Рады не стали поддерживать отставку министра обороны Украины Степана Полторака.

За соответствующий проект постановления №10344 проголосовало 67 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Против проголосовали 48 парламентариев.

Напомним, 20 мая, сразу после инаугурации Владимира Зеленского, Степан Полторак подал в отставку с поста министра обороны Украины. Однако после встречи с Зеленским 21 мая Полторак заявил, что останется министром обороны до решения Рады о его отставке.

Также мы писали, что "Батькивщина" и "Самопомощь" заявили о намерениях поддержать отставку глав МИД, Минобороны и СБУ.

30 июня Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении глав МИД, СБУ и Минобороны.

А в среду, 5 июня, в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержали представление президента Зеленского об увольнении главы Минобороны Степана Полторака.

Между тем, представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны.