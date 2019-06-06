В четверг, 6 июня, в Верховной Раде приняли закон об ответственности за незаконные действия в отношении госнаград, незаконное ношение военной формы и надругательство над местами захоронения защитников Украины. За проголосовали 235 народных депутатов.

Так, за незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать на сумму в размере 150-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550-3400 грн). Повторное аналогичное нарушение повлечет штраф 200-400 минимумов (3400-6800 грн) или общественные работы от 30 до 40 суток.

Законопроект предлагает ввести также уголовную ответственность за надругательство над памятниками защитникам Родины: тюремный срок от трех до пяти лет.

Незаконное использование и ношение орденов, медалей, других наград и почетных знаков будет наказываться штрафом в 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение - штраф 200-400 минимумов.

Как сообщала "Страна", в Киеве вандалы повредили памятник основателям города. С монумента, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку. Также под Черниговом радикалы сбросили памятник освободителю Киева от нацистов.

А в Черкасской области вандалы расстреляли памятник гетману Сагайдачному из огнестрела и повредили его киркой.