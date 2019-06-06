Депутаты Верховной Рады не стали поддерживать отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг. За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

Таким образом Рада не смогла отправить Климкина в отставку.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должности главы МИД Павла Климкина. В этот же день Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. О готовности поддержать это решения заявляли "Батькивщина" и "Самопомощь".

А уже 31 мая Павел Климкин напомнил, что уже давно решил подать в отставку: написал заявление заранее и подал его сразу после инаугурации. Он призвал депутатов поддержать его решение об увольнении. Также глава МИД заявлял, что он рассчитывает продолжить свою политическую деятельность в Верховной Раде нового созыва, но пока еще не знает, с кем именно он может пойти на выборы.

Между тем, президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что предлагал Климкину остаться на посту, но тот "решил идти в политику".