Предстоятель Католической церкви Папа Римский Франциск официально одобрил смену текста молитвы "Отче наш". Об этом сообщает сайт Ucatholic. Фразу "и не введи нас во искушение" в молитве предлагается заменить на "не дай нам поддаться искушению".

По мнению Франциска, предварительное формулирование предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, а это не так.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил он. Предстоятель католиков считает, что эти слова или подобные им должны применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.

Как сообщала "Страна", папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане прокомментировал ракетные удары по Сирии США и их союзников. Римский понтифик призвал мировых политических лидеров действовать совместно в интересах мира в Сирии и других регионах.

Отметим, что в Эмиратах он процитировал роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы".