Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова с военной службы в запас. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - гласит указ президента № 352/2019 от 6 июня.

Отметим, что ранее Маликов занимал пост первого замглавы СБУ и руководил Антитеррористическим центром при СБУ, но 31 мая был уволен указом Зеленского.

Виталий Маликов. Фото: КиевВласть

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цыгикало с должности главы Государственной пограничной службы Украины, а также с военной службы

Также мы писали, что 22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга Ивана Баканова, который был одним из претендентов на должность главы АП, первым заместителем главы СБУ.

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