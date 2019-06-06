До 31 июля 2019 года в операторе мобильной связи "Киевстар" сделали 4G-интернет для своих абонентов безлимитным. При этом тарификация передачи данных в сетях 2G или 3G будет происходить в соответствии с условиями тарифного плана абонента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, 4G безлимит действует как для действующих, так и для новых абонентов "Киевстар". Он не требует никаких настроек или заказа дополнительных услуг.

Для того, чтобы воспользоваться безлимитным доступом к сети по технологии 4G-связи, абонентам "Киевстар" нужно пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G; быть в зоне покрытия 4G-сети оператора и меть оплаченный пакет услуг согласно условиям их тарифного плана.

Как сообщала "Страна", в Украине через год может появится мобильный интернет 5G. Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации Александр Животовский.

Напомним, что в Харькове появился короткий номер для звонков в диспетчерскую службу с мобильного. Он доступен для абонентов "Водафон" (бесплатно), "Киевстар" (бесплатно) и "Лайфселл" (до 12 секунды бесплатно, 1,01 грн\мин.). Сам номер: "15-62".