Сегодня, 6 июня, активисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом и требуют немедленного ареста самого Порошенко и его соратников Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Около 120 человек с флагами Украины и ОУН возле дома на улице Луговой жгут шины и файера.

Источник сообщает, что аналогичная акция, с участием около 100 человек, в ближайшее время начнется возле дома Олега Гладковского (Свинарчука), семья которого оказалась замешана в скандале с воровством в украинской оборонке.

Ранее "Страна" сообщала, что юрист Портнов сообщил, что Порошенко может загреметь в СИЗО уже в начале июля.

Также мы писали о том, что в ГБР заявили, что дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу.