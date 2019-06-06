В четверг, 6 июня, Верховная Рада не стала включать в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение.

За внесение в повестку дня законопроекта №10358 проголосовали только 205 депутатов.

Напомним, ранее антикоррупционер Виталий Шабунин заявлял, что законопроект, восстанавливающий наказание за незаконное обогащение, который президент Владимир Зеленский подал в Раду позволит быстро забирать имущество у коррупционеров без обвинительного приговора.

Верховная Рада систематически не включает в повестку дня президентские законопроекты. Так, 4 июня депутаты не включили в повестку дня законопроекты об импичменте и избирательных правах военных, внесенные президентом Владимиром Зеленским.

А 22 мая нардепы отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов - президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", предложенный Зеленским.