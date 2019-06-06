Известный блогер Анатолий Шарий создал политическую партию под названием "партия Шария". Она уже зарегистрирована в Минюсте Украины, пишет сайт Шарий.net.

Фото: sharij.net

"У меня есть острое желание наказать мразоту. У меня есть острое желание вызвать горение пер**ков, такое, чтобы на этом горении маленькая, но мощная ракета могла бы долететь до конца Солнечной системы", – сказал Шарий в своем видео.

Также медиаэксперт обратился к желающим помочь с созданием логотипов и слоганов новой партии, и призвал к сотрудничеству тех, кто идет на парламентские выборы по "мажоритарке". "Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем – и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем (в Раду, – прим. ред.), то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – добавил Шарий.

Кстати, оказалось, что "партия Шария" появилась в результате смены названия партии "Объединенная Украина". Об этом сообщил журналист Евгений Муджири в Facebook. Он и выложил подтверждающий смену названия скриншот.

По данным Минюста, членами политсовета партии помимо Натальи Чекман, являются Оксана Павленко и Константин Архипов. Местонахождение партии, номер телефона: 61058, Харьковская обл., г. Харьков, переулок Ивановский, 5, кабинет 13, 80958909834.

Отметим, что сам Шарий не имеет права принимать участие в парламентских выборах, так как не жил последние 5 лет в Украине. Уже долгое время он проживает в странах ЕС, где получил статус беженца.

Напомним, что блогер Шарий рассказал, вернется ли он в Украину после победы Зеленского.

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