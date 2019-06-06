В начале июля состоится встреча Папы Римского Франкциска и президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.

Встреча пройдет в Ватикане 4 июля. На это время запланирован визит президента РФ в Италию.

"Я могу подтвердить, что святой отец [Папа Франциск] примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - сказал папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти.

Аргентинское агентство Tеlam накануне сообщил, что основными темами переговоров станут текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле подтверждали планы президента посетить Италию, однако о датах визита и планах Путина посетить Ватикан не сообщалось.

Напомним, Папа Римский Франциск в Пасхальной речи вспомнил Украину.

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