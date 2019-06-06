Известный украинский писатель Юрий Мушкетик скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook.

"Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся", - написал Сидоржевский.

Скриншот: facebook.com/ Михайло Сидоржевський

Юрий Мушкетик, 1929 года рождения, с 1956 года работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Дніпро". В 1986-2001 гг. - председатель Национального союза писателей Украины. Герой Украины. Лауреат Шевченковской премии за роман "Позиция".

Автор повестей "Семен Палий", "Черный хлеб", "Боль", "Суд", романов "Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман" и многих других произведений.

Юрий Мушкетик. Фото: uk.wikipedia.org

Напомним, что после тяжелой болезни скончался известный украинский писатель Василь Портяк.

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