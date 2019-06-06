В четверг, 6 июня, активисты "Национального корпуса" жгут файера под зданием Верховной Рады Украины. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса" в YouTube, в 10:00 у здания парламента стартовала акция "Паспорт добровольцу", в которой принимают участие активисты и ветераны война на Донбассе. Они требуют от нардепов срочно рассмотреть законопроект №3433 во втором чтении, чтобы потом его подписал президент.

Сообщается также, что на заседании закон приняли: за проголосовали 230 депутатов. Законопроектом предлагалось признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Видео: Facebook/ Yan Dobronosov

Фото: Аркадий Манн/ "Страна"

Напомним, сегодня Рада может уволить Полторака, Грицака, Климкина и изменить Избирательный кодекс.

Также мы писали, что Рада 6 июня приняла закон, который открывает дорогу к импичменту президента.