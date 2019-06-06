Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос из-за пропажи стульев и флагов
Пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос из-за исчезнувших из АП серверов, стульев, обоев и флагов. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.
До этого Святослав Цеголко рассказал о судьбе серверов, исчезнувших из ситуационной комнаты СНБО. По его словам, вся техника была взята в аренду на средства Петра Порошенко, а затем возвращена арендодателю.
Кстати, в офисе Порошенко уже заметили стулья, похожие на мебель из опустевшей ситуационной комнаты в АП.
Также мы писали о том, что из ГБР пришли с обыском в Администрацию президента по делу о серверах. Видимо, в ГБР и ходил на допрос Цеголко.
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