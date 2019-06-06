Администрация Президента отрицает информацию, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду экс-президентом Петром Порошенко. В то же время, там утверждают, что техника никуда не пропадала. Об этом говорится в ответе Администрации на запрос Украинских новостей.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.

Согласно информации Администрации, в 2018 году, по требованию АП, Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи. На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Напомним, 28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента. В ответ на это у Порошенко заявили, технику из ситуационной комнаты арендовал экс-президент и ее вывезли.

Затем в ГБР открыли уголовное дело по факту исчезновения серверов.