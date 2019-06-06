Первая после смены президента Украины встреча Трехсторонней контактной группы, которая состоялась в среду, 5 июня, показала, что позиция Киева изменилась только на словах.

Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют близким к советнику президент России Владиславу Суркову, курирующему в Кремле украинское направление.

"Как и прогнозировалось, украинская позиция по существу не поменялась, - цитирует ТАСС слова Чеснакова. - Много говорилось о безопасности, о перемирии, о разведении сил, как это бывало и раньше. И так же, как раньше, полностью провалена работа в политической подгруппе. Причем Леонид Кучма (полпред Украины в ТКГ) лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса. Как он делал это и при Порошенко".

"Это наглядно показывает, что Украина изменила позицию в контактной группе только на словах, но не по существу, - подчеркнул российский эксперт. - Ликование по поводу возможного разведения сил в Станице Луганской неуместно. Вообще-то Украина должна была сделать это еще в 2016 году. Это их обязанность, а они подают это чуть ли не как прорыв, как будто одолжение делают. Причем без упоминания Золотого и Петровского, где разведение также сорвано по их вине, что явилось грубым нарушением решения берлинского саммита "нормандской четверки".

"Обещают снять экономическую блокаду Донбасса. Но и это их обязанность, - сказал Чеснаков. - Блокаду ввела сама Украина, нарушив минские соглашения. И пока непонятно, как именно они собираются блокаду снимать? Это сложный комплексный вопрос, в котором много неясного".

"Конечно, хорошо, если удастся развести силы и снять блокаду, - отметил политолог. - Но основа урегулирования - это особый статус Донбасса. Контактная группа должна начать работу по этому фундаментальному вопросу синхронно с вопросами экономики и безопасности. А в это верится с трудом, потому что представляющий Украину Кучма, как известно, публично заявлял, что особый статус Украина Донбассу не даст. Значит, и новая киевская власть будет хитрить и петлять, всячески заматывая тему особого статуса".

"При таком подходе минский процесс будет бесконечным и не приведет к окончательному урегулированию конфликта", - считает директор Центра политической конъюнктуры.