Известный советский и российский актер, народный артист России Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актера госпитализировали в Москве. Утром 6 июня он почувствовал себя плохо, упал в обморок, прибывшие на место врачи после осмотра увезли его в больницу.

Сообщается, что у Панкратова-Черного до критического минимума упало давление. Он находится в реанимации без сознания.

Отметим, что актеру на данный момент 69 лет. Среди самых известных фильмов с его участием - "Сибириада", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" и другие.

Скриншоты: t.me/breakingmash

Напомним, в апреле народного артиста России Александра Панкратова-Черного вывели из салона самолета из-за "неадекватного поведения".

Также мы писали, что в 2017 году известный артист Панкратов-Черный выступил на театральных подмостках в Луганске и в Донецке.