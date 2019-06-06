Печерский райсуд арестовал имущество бывшего заместителя главы СБУ Виктора Кононенко. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в Telegram 6 июня.

"Коллеги, информирую, что сегодня, в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии, по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко - заместителя Главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева", - отметил Портнов.

"Цель - вернуть государству украденное у него имущество и ещё раз передать сигнал приспешникам Порошенко - скоро всё выложите из карманов и положите туда, откуда взяли", - резюмировал Портнов

Фото: t.me/PortnovUA

3 июня 2019 года Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Подробно о личности Виктора Кононенко "Страна" писала здесь.

Напомним, что в ГБР заявили, что дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу.

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