Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который уволился из-за убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, назначен главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС). Об этом написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка", - написал Аброськин.

Ценов - третий справа. Фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, Дмитрий Ценов сам подал рапорт об отставке после трагедии с 5-летним мальчиком Кириллом Тлявовым.

Арсен Аваков заявил, что экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком. По словам главы МВД, Ценову вменяют "недостаточно квалифицированную работу" с полицейскими, которые стреляли по банкам и подстрелили ребенка.