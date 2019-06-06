Американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. Об этом идет речь на видео, размещенном на Youtube-канале Портмана.

Во время выступления в Сенате Портман сказал, что Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также о российской пропаганде вдоль восточной границы и способах противостоять ей. Сенатор положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "впечатлен от встречи" с ним, а также назвал беседу продуктивной. "Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - сказал он.

Также сенатор рассказал о своей беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. "У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - отметил Портман.

Видео: youtube.com

Напомним, что Зеленский оценил "важный сигнал от США", который сделал Украину американским союзником.

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