Рано утром в четверг, 6 июня, в Киеве на железнодорожном вокзале обнаружили умершего мужчину, у которого с собой был билет на поезд в Винницу. Об этом пишет "Информатор".

Так, о том, что на вокзале находится мужчина, который давно не подает признаков жизни, около 05:30 полицейским, которые патрулировали платформу, сообщили прохожие. Он сидел на парапете возле перехода.

На место вызвали врачей, они констатировали смерть. Предварительно известно, что внешних следов насильственной смерти не обнаружили. В кармане у мужчины лежал билет на поезд в Винницу, который должен был отправится 5 июня в 23:44.

На вид мужчине 40-45 лет. На месте работала следственно-оперативная группа.

Видео: YouTube/ informator.ua

Напомним, в начале мая в Киеве задержали бездомного, который из мести к полиции "заминировал" ж/д вокзал.

Также мы писали, что 30 мая с Центрального вокзала в Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании.