Верховная Рада сегодня, 6 июня, приняла во втором чтении и в целом законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", сообщает корреспондент "Страны".

"За" проголосовали 279 народных депутатов. Детально принятый законопроект мы разобрали здесь.

"Специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины… – коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который образуется в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины представлении об инициировании вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента", – сказано в тексте закона №1098.

Также отмечается, что ВСК в определенный Радой Украины срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает парламенту заключения и предложения по расследованию "обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента".

В тексте указано, что специальная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований "готовит и принимает заключение об обвинении президента Украины с учетом требований к обвинительному заключению, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины".

"При отсутствии оснований для обвинения президента Украины специальная следственная комиссия готовит заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента. Вывод подписывают председатель и секретарь специальной следственной комиссии. В случае несогласия с выводами и предложениями, которые принимаются специальной следственной комиссией, член следственной комиссии, специальный прокурор или специальный следователь излагает в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания специальной следственной комиссии", – говорится в законе.

Кстати, 4 июня нардепы не проголосовали за включение в повестку дня законопроекта президента Украины Владимира Зеленского №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент)"

Также мы писали о том, что у Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности одним пакетом.