В ночь с 5 на 6 апреля в районе Бориспольского шоссе в Киеве изнасиловали девушку. Об этом пишет "Информатор".

Сообщается, что 24-летняя девушка была в гостях у подруг в доме на улице Светлой, около 23:00 она вышла от них и пошла на метро, к ближайшей станции - "Бориспольской". Бориспольское шоссе она переходила по подземному переходу, на выходе из которого и случилось нападение.

На девушку сзади накинулся неизвестный, заткнув ей рот тряпкой, он силой утащил ее в лесополосу. Там он удерживал потерпевшую полтора часа, потом изнасиловал девушку и скрылся.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 03:34. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а на месте работала следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, в Киеве пациентка заявила об изнасиловании во время китайского иглоукалывания.

Также мы писали, что в электричке под Киевом мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.