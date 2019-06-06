В Днепровском районе Киева женщина жила почти неделю в квартире с мертвым сыном. Об этом пишет Информатор.

Жильцы дома по адресу улица Ивана Сергиенко, 15 несколько дней ощущали неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире №30 на пятом этаже. Соседи 5 июня вызвали на место полицию.

Фото: kiev.informator.ua

Патрульные выяснили, что в квартире проживает женщина с психическими отклонениями и ее сын. Правоохранители постучали в квартиру. Женщина отзывалась, но открывать отказывалась. На место вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. В квартире уже почти неделю лежал разлагающийся труп парня. Его личность установлена. Ему было 24 года.

Фото: kiev.informator.ua

Хозяйка квартиры не могла ничего внятно объяснить. Ее госпитализировали в психиатрическую больницу имени Павлова. На место прибыли следственно-оперативные группы Днепровского и главного управления полиции Киева. Точная причину смерти и подробности инцидента будут выясняться.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Запорожье ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

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