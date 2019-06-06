В среду, 5 июня, на электронные адреса госучреждений Киева снова поступили письма с угрозами подрывов от неустановленных отправителей. Об этом сообщил источник "Страны" в МВД.

На этот раз "минеры" уже не пользовались платным сервисом proton.mail, как в прошлые случаи минирований, поэтому установить виновников вполне реально.

Одной из главных мишеней псевдоминеров стала крупная ведомственная больница ДУС в Печерском районе столицы, на улице Верхняя, 5. По словам ее сотрудников, вчера на официальный электронный ящик Научно-практического центра профилактической и клинической медицины поступило сообщение о заминировании. Пришлось эвакуировать более 700 человек - пациентов и персонал. Люди на улице ждали, пока взрывотехники осмотрят большое здание и прилегающую территорию на предмет выявления взрывчатки.

Взрывоопасных и других подозрительных предметов обнаружено не было.

А 5 июня утром в полицию позвонили из Новопечерской школы на улице Михаила Драгомирова, 9б. Как рассказали в учебном заведении, причиной вызова полиции и взрывотехников стало письмо, отправленное им адресатом "motorola_dnr" на электронный ящик школы с сообщением о закладке бомбы в здании.

Учеников и персонал школы эвакуировали на время осмотра, но также ничего опасного не нашли.

По этим случаям проводится расследование в рамках уголовных производств, к поискам "шутников" привлечены специалисты киберполиции и СБУ.

Напомним, 3 июня в Луцке сообщили о минировании областной больницы. Пациентов эвакуировали на инвалидных креслах и носилках.

Также мы писали, что 30 мая в Киеве из-за "минирования" ведущих университетов студенты сдавали экзамены на улице.