На сервисе YouTube отныне будут блокироваться ролики, в которых говорится о превосходстве одних людей над другими. Об изменении правил сообщается в блоге сервиса.

Под запрет попали ролики, оправдывающие "дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана". Под запрет попадают и видеоролики, пропагандирующие националистические идеи, говорится в блоге.

Также под блокировку попадут записи, оспаривающие доказанные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба в школах.

В сообщении указано, что новая система заработает в ближайшие месяцы, а пока ролики будут удалять в выборочном порядке. Одним из первых под блокировку попал канал норвежского музыканта Варга Викернеса, которого ранее судили за разжигание расовой ненависти.

Напомним, что YouTube запретил детям проводить прямые трансляции.

Кроме того, YouTube не будет показывать точное число подписчиков на каналах уже в августе.