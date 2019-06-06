Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 6 июня, рассмотрит вопрос увольнения министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Согласно ей, Рада рассмотрит законопроекты №1098 о временных следственных и специальных комиссиях во 2-м чтении, №0227 о ратификации решения Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII к соглашению об ассоциации, №10183 об имплантации законодательства ЕС в сфере технического регулирования в 2-м чтении, №9438 об обеспечении гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, №8370 об определении военных стандартов и №3433 об упрощении получения украинского гражданства иностранцами-добровольцами во 2-м чтении.

Далее указан блок вопросов на включение в повестку дня, в частности, законопроект №10110 о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение и аналогичный проект Президента Владимира Зеленского №10358.

Кроме того парламент рассмотрит законопроекты №8321 о профессиональном перед высшем образовании, №9217 касательно штрафа за незаконное ношение военной формы с шевронами Вооруженных сил и проект постановления №9281 об увековечивании памяти диссидента и экс-депутата Рады Левко Лукьяненко, а также законопроекты №9022 об изменениях норм идентификации животных и №7306 о таможенном тарифе.

В повестке дня Рады указаны и проекты постановлений о №10367 об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, №10344 - министра обороны Степана Полторака и №10345 об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

После парламент начнет рассмотрение во 2-м чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1).

Напомним, что на комитетах Рады отказались увольнять Полторака, но согласились с отставками Климкина и Грицака.

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