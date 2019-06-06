В ночь на 6 июня в Украине в результате непогоды были обесточены 80 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 населенных пунктов, Черкасская - 17, Житомирская - 14, Киевская - 12, Хмельницкая - 9, Кировоградская - 6 и Волынская - 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что вчера под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке. Жители села Красиив сняли видео, как "большая" вода за считанные минуты затопила два десятка дворов и чуть ли не все огороды.

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