Владимир Зеленский попал в свой первый скандал на посту президента. В его словах нашли плагиат. Да не чей-нибудь, а отрывок выступления из самого Петра Порошенко в духе его знаменитого "остаточно прощавай".

В Администрации президента настаивают, что это была диверсия и провокация со стороны работников МИДа, которые до сих пор работают на Порошенко. А в соцсетях удивляются тому, что Зеленский внезапно сменил креативных спичрайтеров "Квартала" на людей, которые писали речи бывшему гаранту.

Скандал с плагиатом высветил еще одну проблему, о которой все говорят в последние дни. На международной арене риторика Зеленского ничем не отличается от заявлений Порошенко.

Что ставит вопрос - а не будет ли плагиатом и политика нового президента по России и Донбассу? Или нас ждут еще пять лет "ни войны, ни мира"?

"Страна" разобрала скандал с плагиатом.

Что сказал Зеленский, а точнее не сказал Зеленский

Вчера в твиттере Администрации президента появилась цитата Владимира Зеленского, которую он по идее произнес на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявили в АП от имени гаранта.

Через три часа пресс-секретарь Порошенко - Святослав Цеголко - заявил, что Зеленский дословно повторил слова экс-президента, сказанные им на съезде партии "Европейская солидарность".

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

Цитата действительно получилась дословной. Порошенко и правда не так давно заявлял о "смерти российского имперского проекта".

Сохранилось и видео с этим выступлением Порошенко.

Что самое интересное, видео с подобными словами Зеленского - отсутствует. Потому что новый президент Украины в реальности их не говорил.

Цитаты о "смерти имперской России" нет на видео брифинга Зеленского с Туском - она присутствует лишь в твиттере Администрации президента (и не удалена оттуда до сих пор).

Выступление Зеленского - с 4-й минуты:

То есть выходит, что Владимир Зеленский и говорил (если верить Твиттеру АП), и не говорил (если судить по видео) скандальной фразы Петра Порошенко. Как такое могло произойти?

Что происходит с твиттером АП?

Ситуацию еще больше запутал замглавы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко. Он заявил, что произошла диверсия и уже начато служебное расследование.

При этом, что поразительно, Тимошенко вообще не упомянул о том, что в самой речи Зеленского этих слов не было (хотя это могло бы стать главным аргументом против обвинений в плагиате).

Почему?

Вероятно потому, что Тимошекно попытался переложить всю вину на сотрудников МИДа, которые готовили тезисы для брифинга, параллельно (как считает замглавы АП) продолжая работать на Петра Порошенко.

По его словам, эти люди готовили речь только для встречи с Туском - а вот для общения с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии тезисы писали в самой администрации, где, мол, уже нет кадров бывшего президента.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - заключил Тимошенко.

Однако, как видим, ситуация ровно обратная. Как раз в речи (которую, как следует из слов Тимошенко готовили в МИДе) Зеленский не сказал ни слова из речи Порошенко. А вот в твиттере АП как раз эти слова и появились.

Аккаунт @APUkraine явно управляется с Банковой, а не из ведомства Климкина.

Поэтому если и где-то засели диверсанты, которые просто скопипастили текст Порошенко (и в данном случае как раз и можно говорить о сознательной провокации), то среди подчиненных самого Тимошенко.

Один факт остается непреложным: даже без скандального отрывка речь Зеленского похожа по духу на выступления Порошенко. И встречаются там другие фразы, почти дословно списанные с речей экс-гаранта. Одну из них обнаружила видеоблогер Ольга Шарий.

Она нашла первоисточник слов Зеленского со встречи с Туском: "ЄС потрібна Україна – демократична, дружня, стабільна, сильна" (это есть и на видео встречи).

А вот изречение Порошенко с того же съезда "Европейской солидарности": "ЄС потрібна Україна – демократична, дружня, заможна, сильна та незалежна".

Отметим, что и другие речи украинского президента в Брюсселе были похожи на выступления его предшественника - хотя в Администрации президента и пытались убеждать, что "проблемы только с брифингом Туска".

С той лишь разницей, что Порошенко хвалил свои реформы, а Зеленский больше напирал на будущие перспективы.

И все же сходств было больше. Так, Зеленский поклялся на верность НАТО и поддержал изменения в украинскую конституцию по стремлению в Альянс, которые продавил Порошенко. Также Зе неоднократно говорил, что нужно бороться с российской агрессией и продлевать санкции против северо-восточного соседа.

В общем особой разницы ни в Европе, ни в Украине не ощутили.

Речь Зеленского на брифинге с Туском. Текстовая версия

"Для меня очень символично и очень важно, что мой первый заграничный визит произошел именно в Брюссель. Я благодарен президенту Европейского Совета Дональду Туску, с которым я только что имел удовольствие, это правда, общаться; и президенту Европейской комиссии Жану Клоду Юнкеру за приглашение и особенное ощущение единства и взаимопонимания.

По итогам моих встреч могу уверенно сказать, что Европейский Союз будет оставаться надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха.

Европейская интеграция - это в первую очередь обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Европейская интеграция - это гарантия независимости украинского государства. Это гарантия благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста.

Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Иницйиированные мною досрочные выборы в Верховную раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины - системы, которая пронизана коррупцией. Поэтому отдельным сверхважным направлением нашей работы и моей лично будет именно активизация борьбы с коррупцией и обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления.

Среди своих ключевых, приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию мждународной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Я проинфонрмировал сегодня господина Дональда Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, и высказал благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальшнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украину. И это моя главная миссия, как и каждого украинца и гражданина Украины.

Мы также обсудили ситуацию относительно незаконно задержанных в РФ граждан Украины, в том числе 24 военных моряков, а также наши совместные усилия в борьбе за их освобождение. Также обсудили возможности улучшения жизни украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях. Мы имели возможность обменяться мыслями о стратегическом видении отношений между Украиной и ЕС, а также насущных короткосрочных приоритетах.

Ведь 8 июля этого года я буду рад приветствовать вас в Украине и всех наших европейских партнеров на саммите Украина-ЕС. Это будет важная возможность придать новый, мощный импульс развитию наших отношений. По результатам встречи мы пришли к выводу, что не только Украине нужен Евросоюз в качестве гаранта ее успеха как независимого и богатого государства, но и Евросоюзу нужна Украина – демократическая, дружелюбная, стабильная, сильная.

Я убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и совместными усилиями работать над их достижением. Рассчитываю, что президент Дональд Туск всегджа будет оставаться другом - сильным и надежным адвокатом Украины во всем мире. Спасибо вам, спасибо вам всем".

Реакция соцсетей

"Больше всего меня пугает не плагиат или диверсия в администрации Зеленского с текстом о России, меня пугают истинные мысли президента по этому поводу.

Меня волнует возможное продолжение риторики "Україна боронить всю матінку Європу від імперських замашек Росії", а ещё постоянные поиски руки кремля во всех собственных промахах, а следом - тупая пропаганда враждебного характера.

И всё это для замыливания глаз наивных.

А рукой кремля замылить можно всё. И офшоры и контрабанду на войне.

убедились уже, достаточно", - пишет блогер Макс Назаров.

"Тезисы не поделили", - комментирует критику "порохоботов" обозреватель Дмитрий Коломийченко.

"По поводу речи Зеленского в Брюсселе. Плагиат? Диверсия? Так зачем вам те, кто занимается х...рней? Неужели вы не можете найти тех, кто пишет интересные, содержательные, аутентичные речи?

Я могу посоветовать как минимум, человек 5, которые хорошо пишут. Не так пафосно. Но более понятно и приемлемо.

Неужели на министерстве иностранных дел свет клином сошелся?", - удивляется активистка Лиза Богуцкая.