Лидеры партии "Сила людей", которая идет на парламентские выборы, заявили, что политика превращается в шоу-бизнес и разделись. Об этом сказано на странице политсилы в Facebook.

"Политика превратилась в шоубизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция.

Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас – должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать! #ШоубізТакШоубіз", - сказано в сообщении.

Оно иллюстрируется изображением обнаженных лидеров партии, которые прикрыты только плакатом.

Напомним, от этой политсилы в президенты баллотировался журналист Дмитрий Гнап, но в итоге снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Фото: facebook.com

Напомним, что партия Надежды Савченко идет на выборы и уже сформировала список.

Также мы писали о том, что озвучена дата съезда партии Порошенко, на котором будет определен список на выборы.