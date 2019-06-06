Главным тренером донецкого "Шахтера" вместо Паулу Фонсеки может стать бразильский специалист Антонио Карлос Заго, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

50-летний Заго может возглавить "горняков", ведь раньше, по сообщениям из СМИ, Фонсека дал согласие на подписание трехлетнего соглашения с римской "Ромой". Поэтому в ближайшее время португалец может изменить пост наставника чемпиона Украины.

Заметим, что бразилец был в "Шахтере" ассистентом главного тренера Мирчи Луческу начиная с 2013-го года, покинув клуб в 2015 году. После "Шахтера" Заго возглавлял бразильские клубы "Жувентуде" и "Интернасьонал". Последним местом работы тренера был "Ред Булл Бразил".

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Переговоры нынешнего наставника "горняков" Паулу Фонсеки с "Ромой" вышли на финишную прямую. Римский клуб уже согласовал с португальским специалистом условия личного трехлетнего контракта. Фонсека находится в ожидании завершения переговоров между двумя клубами относительно суммы компенсации, которую итальянцы заплатят украинского клубу за разрыв контракта с португальцем.

Напомним, что руководство "Шахтера" готово отпустить Паулу Фонсеку в "Рому" без отступных.

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