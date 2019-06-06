На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие обстрелов со стороны противника погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Всего за сутки противник 12 раз нарушал режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. "Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - добавили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка и Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у н.п. Старый Айдар, Крымское, Золотое. "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сообщили в ООС.

От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что Леонид Кучма рассказал о сроке подготовки перемирия в ООС.

Также читайте о том, что Порошенко обеспокоился предложением Кучмы снять блокаду Донбасса и обвинил Зеленского в зраде.