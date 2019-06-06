Сегодня, 6 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой ожидаются грозы и дожди, а в центральной части страны и на западе - град и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

В Киеве погода 6 июня будет переменчивой, поскольку весь день дожди будут чередоваться с солнцем.

Так, сообщается, что I уровень опасности (желтый) объявлен во всех регионах, кроме крайних северных и восточных областей.

Напомним, что синоптик предупредила о жаре до +32 и жутких ливнях, которые накроют Украину в четверг.

Также мы писали о том, что Украине спрогнозировали аномально жаркое лето.