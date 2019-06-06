Новым премьер-министром Дании станет 41-летняя Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах, сообщат Reuters.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение. "У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.

По данным окончательного подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест против 79 для правящей Либеральной партии и других.

Датские социал-демократы обещали увеличить расходы на социальное обеспечение после многих лет жесткой экономии. Они также демонстрировали более жесткую позицию в отношении иммиграции.

Метте Фредриксен Фото: bt.bmcdn.dk

Напомним, что в Газпроме допускают задержки в строительстве "Северного потока-2" из-за Дании.

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