Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч.

Петиция размещена на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции".

Прошение "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал гражданин Украины Роман Василенко 26 мая, до трагедии под Киевом (она случилась 31 мая).

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада. Для этого необходимо "за" большинства, 226 народных депутатов.

5 мюня Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова. В то же время он отметил, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После смерти ребенка по стране прокатились акции с требованием уволить главу МВД. Кто стоит за митингами против Авакова и приведут ли они к его отставке - в нашем материале.