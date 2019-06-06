Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз с подозреваемыми в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку был выходной день.

Об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, сообщает Громадське.

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота, 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько, в свою очередь, отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские выпивали алкоголь, после чего решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову Кирилла Тлявова, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня Кирилл умер, не приходя в сознание.

4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

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