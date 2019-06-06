Сегодня, 6 июня, в Украине отмечается день журналиста.

Этот праздник был утвержден 25 лет назад указом президента Украина Леонида Кравчука.

День в качестве даты был выбран в том числе по такому поводу: Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов в Брюсселе был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Как ранее сообщалось, в мае этого года было зафиксировано семь инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, один представитель СМИ месяц находится в коме.

Всего с начала 2019 года было зафиксировано 30 случаев нападения на журналистов.

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