Бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что Бари Алибасов три дня проведет на обезболивающих препаратах. Об этом сообщает агентство новостей "Москва".

Левкин отметил, что после этого Алибасову, возможно, сделают операцию.

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - сказал музыкант.

Напомним, 72-летний Бари Алибасов попал в реанимацию Института имени Склифосовского после того, как якобы случайно выпил жидкость для очистки труб вместо воды (по другой версии - вместо сока), перепутав стаканы.

Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Вчера вечером по Москве поползли слухи о смерти Алибасова. Их опроверг пресс-секретарь продюсера.