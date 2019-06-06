Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить об организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится, поскольку из Киева звучат "размытые сигналы". Об этом чиновник сообщил в интервью РБК.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", − отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, он "даже не понял, о каких переговорах идет речь", потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и "нормандского формата" в Москве не считают переговорами с РФ.

Лавров заявил, что ему непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки".

"Если с чистого листа, то это не получится", − прокомментировал он предложение Украины по референдуму о необходимости переговоров с Россией.

Лавров добавил, что перед началом планирования новой встречи в "нормандском формате", надо сначала выполнить прежние договоренности, которые были достигнуты за последние четыре года.

Напомним, вчера в Минске Кучма предложил снять блокаду Донбасса. Мы ответили на вопрос, будет ли прорыв в мирном процессе.

Порошенко, в свою очередь, обеспокоился предложением Кучмы снять блокаду Донбасса и обвинил Зеленского в "зраде".