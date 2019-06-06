В Окружной административный суд Киева поступил иск против правительства Украины от матери ученицы седьмого класса с требованием отменить новую редакцию украинского правописания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истица просит признать недействительным постановление Кабмина, так как считает, что чиновники "действовали за пределами своих полномочий", принимая новую редакцию украинского правописания.

Женщина считает, что власти не учли "реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

В суде отметили, что в настоящее время решается вопрос об открытии административного производства.

Окончательную редакцию нового украинского правописания мы опубликовали здесь.

Всю правду о новом украинском правописании рассказала Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".