Бывший президент Украины Виктор Ющенко получил от Генпрокуратуры подозрение по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.

Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко.

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", - написал нардеп в Телеграмме.

По словам Лещенко, это подозрение Ющенко получил по почте.

До этого стало известно, что в ГБР заявили, что дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу.

Также мы рассказывали, что юрист Портнов сообщил, что Порошенко может загреметь в СИЗО уже в начале июля.