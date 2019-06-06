Украинские суды начали массово восстанавливать в должности уволенных полицейских, в частности, из-за противоречий между трудовым законодательством и нормами аттестации в Нацполиции. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире Громадского.

Как он отметил, почти 800 правоохранителей были восстановлены в должности после того, как не прошли переаттестацию. Всего после аттестации были уволены 3 тыс. полицейских.

"Это следствие того, что суды принимают такие решения, и, наверное, следствие того, что существует определенное противоречие между трудовым законодательством, не позволяющим быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции", — сказал Шевченко.

Он также рассказал, что решение суда о восстановлении в должности полицейских преимущественно должны исполняться немедленно.

"Суд обязывает руководящий полицейский орган исполнить решение, а потом, если хотите — оспаривайте", — пояснил представитель МВД.

По словам Шевченко, Нацполиция оспаривает подобные решения, но конкретного число апелляций не назвал.

Напомним, пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого умер 3 июня в киевской больнице после огнестрельного ранения в голову, полученного 31 мая.

По подозрению в причастности к этому преступлению были задержаны двое полицейских. Впоследствии стало известно, что оба в свое время не прошли аттестацию и были уволены из органов полиции, но через суд восстановились в должностях.