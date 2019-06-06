В Верховном Суде во время рассмотрения дела № 682/1692/17, пришли к выводу, что детсад может отказать в принятии ребенка, которой не имеет прививок, передает Юрлига.

Отмечается, что в соответствующем постановлении от 17 апреля 2019 года суд пояснил, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. Здесь превалирует принцип важности общественных интересов над личными, но лишь в том случае, когда такое вмешательство имеет объективные основания - то есть было оправданным.

ЕСПЧ в решении по делу "Соломахин против Украины" разъяснил, что, хотя обязательная прививка как принудительная медицинская мера, является вмешательством в право на уважение к частной жизни лица, но она оправдана целями здравоохранения населения и необходимостью контролировать распространение инфекционного заболевания.

В соответствии с Законом "О защите населения от инфекционных болезней"решение о проведении прививок детям в возрасте до пятнадцати лет принимают их родители или другие законные представители. Родители могут отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако дети, которые не получили профилактических прививок, не могут посещать детские учреждения. Если профилактические прививки детям проведены с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в детсад и посещать его.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 Примерного положения о подготовке детей на педиатрическом участке к посещению дошкольного и школьного общеобразовательного учебного заведения, вопрос посещения ребенком детсада, родители которых отказались от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией.

Согласно с этим, администрация детского сада может отказать родителям, которые не привили детей, в принятии их малыша в учреждение (при условии соблюдения законодательных требований: в частности, наличия заключения врачебно-консультативной комиссии).

Ранее сообщалось, что на третий год после начала вспышки кори Минздрав Украины решил бесплатно прививать взрослых.

Также мы писали, что в частных клиниках и роддомах обещают делать бесплатные прививки.