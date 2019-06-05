Правительство Украины усилило государственный надзор за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства о занятости и трудоустройстве инвалидов, передает Юрлига.

Соответствующие изменения внесены в:

Порядок проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд;

Порядок зачисления количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в норматив таких рабочих мест в хозяйственных объединениях, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью.

Предусмотрено, что предприятиям, учреждениям, организациям, физическим лицам, использующим наемный труд, и хозяйственным объединениям, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью, помогут рассчитать количество рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью с целью зачисления в норматив таких рабочих мест.

Кроме того, были установлены основания и методика проведения плановых и внеплановых проверок предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, использующих наемный труд, и хозяйственных объединений, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью.

Проверки по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью проводит Гоструда и ее территориальные органы.

Ранее сообщалось, что патрульные объяснили, как штрафуют за парковку на местах для инвалидов.

Также мы писали, что украинских работодателей обязали оборудовать места для людей с инвалидностью.