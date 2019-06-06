Во время эвакуации вертолетом американку раскрутило на носилках со скоростью 150 оборотов в минуту. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, 74-летнюю потерпевшую, которая травмировалась во время прогулки в горах, положили на носилки и прикрепили к воздушной машине за трос. Однако женщину начало раскручивать по кругу в воздухе со скоростью 150 оборотов в минуту.

Спасатели говорят, что в итоге женщина не пострадала, только пожаловалась на головокружение и тошноту.

Ранее сообщалось, как зимой в Карпатах спасатели на носилках спустили с горы Поп Иван двух туристов с обморожениями.

Также мы публиковали фото с места падения военного вертолета под Ровно, где погибли люди.